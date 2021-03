Champions League: impresa di Busto Arsizio in Turchia, tutto facile per Conegliano

VOLLEY FEMMINILE

Al via le semifinali con la vittoria dell'A.Carraro Imoco nel derby italiano contro Novara. Prestazione da sogno della UYBA

L'Unet e-work Busto Arsizio aggiunge un'altra fantastica perla alla sua già ricca collezione di CEV Champions League. Dopo aver superato la fase a gironi con tre successi in Germania e aver estromesso ai quarti di finale l'Eczacibasi, le farfalle conquistano una vittoria sensazionale in casa del VakifBank Istanbul nell'andata della semifinale. Sotto 0-2 e in difficoltà a contrastare la potenza di Haak e compagne, le ragazze di Marco Musso non cedono e piano piano incrinano le certezze avversarie, pressando al servizio e lavorando in difesa: ne viene fuori un 3-2 magnifico (25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15), scolpito con un quarto set praticamente perfetto e un quinto emozionante, in cui decisivi sono gli errori (forzati) turchi. Lega Pallavolo Serie A Femminile

L'A.Carraro Imoco Conegliano fa il bis nel giro di pochissimi giorni e batte l'Igor Gorgonzola Novara anche nella semifinale d'andata di Champions League. Rispetto alla finalissima di Coppa Italia, il risultato in questa occasione è ancora più rotondo. Le venete trovano infatti il 56º successo di fila con un netto 0-3 (21-25, 18-25, 17-25) che lascia pochissimo spazio alle interpretazioni. Le piemontesi sono ora chiamate all'impresa nel match di ritorno al PalaVerde: vincere 3-0 o 3-1 e poi conquistare il Golden Set per non farsi scippare il titolo di campionesse d'Europa in carica.

VakifBank Istanbul-Unet e-work Busto Arsizio 2-3 (25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15)

- VakifBank: Braga Guimaraes 6, Haak 27, Bartsch-Hackley 16, Rasic 12, Ognjenovic 4, Gunes 13, Aykac (L), Ozbay, Senoglu, Akman 1, Ismailoglu, Yilmaz. Non entrate: Orge (L), Gurkaynak. All. Guidetti.

- Busto Arsizio: Poulter 2, Olivotto 5, Gennari 10, Gray 22, Mingardi 21, Stevanovic 11, Leonardi (L), Piccinini. Non entrate: Bonelli, Cucco (L), Escamilla, Bulovic, Herrera Blanco. All. Musso.

Igor Gorgonzola Novara-A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 18-25, 17-25)

- Novara: Herbots 4, Bosetti 13, Chirichella 6, Hancock, Washington 2, Smarzek-Godek 10, Sansonna (L), Populini, Zanette 1, Battistoni 3, Bonifacio 2, Daalderop. Non entrate: Napodano (L), Tajè. All. Lavarini.

- Conegliano: De Kruijf 9, Wolosz 5, Hill 6, Sylla 9, Egonu 18, Fahr 8, De Gennaro (L), Caravello, Gennari. Non entrate: Gicquel, Butigan, Folie (L), Omoruyi, Adams. All. Santarelli.