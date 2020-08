I gironi delle italiane in Champions League

VOLLEY

di

GIACOMO MAGNANI

Dal quartier generale della Federazione europea di pallavolo in Lussemburgo sono stati sorteggiati i gironi della prossima edizione della CEV Champions League. Tra i protagonisti anche Simone Giannelli, palleggiatore di Trento che pescando dalle urne ha definito due scontri da non perdere: Civitanova-Perugia (insieme nella Pool B) e il gran ritorno di Zaytsev a Modena (con il suo Kemerovo nella Pool D). Chiudono i rispettivi gironi l'Izmir (TUR) e il Tours (FRA) per il B e Warszawa (POL) e Roeselare (BEL) per il D.

Un posto ancora da conquistare proprio per Trento, che assieme a Novi Sad (SRB) e Londra (GRB) parteciperà al girone preliminare. Stesso destino, in campo femminile, per Scandicci: le toscane se la vedranno nel turno preliminare con le serbe dell'Obrenovac.

Già qualificate ai gironi le altre squadre femminili italiane. Busto Arsizio inserita nella Pool A con il Resovia (POL), lo Schwerin (GER) e una delle vincenti del turno preliminare. Conegliano nella Pool B con Fenerbahçe (TUR), Nantes (FRA) ed Ekaterinburg (RUS). E poi ci sono le campionesse in carica di Novara, che affronteranno Kazan (RUS), Chemik Police (POL) e Olomouc (CZE).