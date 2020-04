Firenze, nessuna sorpresa: Mencarelli confermato | Salutano Turco e De Nardi

A1 FEMMINILE

Marco Mencarelli è da due mesi il capo allenatore de Il Bisonte Firenze, ma a causa dell’emergenza COVID-19 non è ancora riuscito a debuttare in panchina per un match ufficiale. Potrà farlo a partire dalla prossima stagione, in virtù del contratto pluriennale che ha firmato col club del presidente Elio Sità. Per i toscani, di fatto, si tratterà di un "nuovo acquisto" da presentare agli esordi del campionato 2020/21.

Al suo fianco avrà ancora il gruppo di lavoro che ha dato serietà e professionalità nel corso delle ultime annate: il secondo allenatore Marcello Cervellin, che quest’anno ha anche guidato la squadra da capo coach nelle tre partite di interregno fra Caprara e Mencarelli, l’assistente allenatore Francesco Onori, lo scoutman Lorenzo Librio, il fisioterapista Michele Savarese e la team manager Valentina Tiloca.

Sul fronte del roster, dopo le conferme di Alberti, Venturi, Nwakalor e Foecke, sono ufficiali anche gli addii di Alice Turco e di Giulia De Nardi. In entrata previsti gli innesti di Carlotta Cambi e Giulia Carraro in palleggio, Anastasia Guerra e Terry Enweonwu in banda, Sara Panetoni come vice-Venturi.

