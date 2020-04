Firenze giovane e italiana: idee Guerra ed Enweonwu, arriva Panetoni, resta Nwakalor

VOLLEYMERCATO

Con Marco Mencarelli alla guida, facile pensare che Il Bisonte Firenze versione 2020/21 possa essere giovane ed italiano. E il mercato che sta mettendo in piedi la società toscana rispetta a pieno queste due caratteristiche. Cambi, palleggio vinci-tutto destinata a Firenze Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Solo 23 anni, ma già una Champions League, uno scudetto e una Coppa Italia in bacheca. È l'identikit di Carlotta Cambi, palleggiatrice di Cuneo che era finita nel mirino di Busto Arsizio, ma che probabilmente approderà a Firenze.





Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Ultime gallery Vedi tutte

In palleggio, al posto della capitana Dijkema, è quasi fatta per l'arrivo di Carlotta Cambi, regista di Cuneo che andrà a dividersi il ruolo con la sua grande amica Giulia Carraro (le due hanno già giocato insieme a Pesaro e Bergamo). Sempre dal Piemonte (in questo caso Chieri) è vicina Anastasia Guerra, reduce da una stagione di riscatto con le biancoblù.

Tra le poche confermate, oltre alla ormai veterana Sara Alberti, ci sarà Sylvia Nwakalor, martello classe '99 che con la nuova stagione potrebbe abbozzare un cambio di ruolo. Il tutto sarebbe giustificato se Firenze dovesse chiudere per un'altra ex-giocatrice del Club Italia, che ha giocato per due stagioni proprio con Nwakalor, ovvero Terry Enweonwu (anche lei schierabile sia da opposto che da schiacciatrice). Dopo una stagione a Conegliano in cui inevitabilmente il minutaggio non è stato elevato, la classe 2000 potrebbe abbracciare un progetto che la vedrebbe tra le protagoniste.

Dal Centro Pavesi, poi, dovrebbe arrivare un altro talento del volley italiano, ovvero il libero Sara Panetoni.