Firenze ha una nuova palleggiatrice: Cambi è ufficiale

È una palleggiatrice, è toscana, e pur non avendo ancora compiuto 24 anni ha già in bacheca una Champions League, uno scudetto e una Supercoppa Italiana, oltre ad aver maturato un’esperienza di 5 campionati di Serie A1. Senza dimenticare che è anche vice-campionessa del mondo con l’Italia. Carlotta Cambi è il primo volto nuovo de Il Bisonte Firenze per la stagione 2020/21. Cambi, palleggio vinci-tutto destinata a Firenze Instagram

Solo 23 anni, ma già una Champions League, uno scudetto e una Coppa Italia in bacheca. È l'identikit di Carlotta Cambi, palleggiatrice di Cuneo che era finita nel mirino di Busto Arsizio, ma che probabilmente approderà a Firenze.





Classe 1996, nata e cresciuta nel pisano fra San Miniato e Montopoli, nell’ultima stagione ha giocato a Cuneo, ma ha già vestito maglie prestigiose come quelle di Casalmaggiore, Novara e Bergamo, ed è nel giro azzurro da quando aveva vent’anni. Cambi, che ha firmato un contratto biennale con Il Bisonte, vestirà la maglia numero 3.

"Le mie sensazioni per questa nuova avventura sono molto positive. Il Bisonte è in Serie A da tanti anni, tutti ne parlano benissimo e quando ho incontrato per la prima volta il presidente Sità ho capito subito che avevano intenzioni molto chiare e precise, sia sulla costruzione della squadra che sull’interesse nei miei confronti. Lavorando bene possiamo tornare a far emozionare la Toscana, e siccome è la mia regione, ci tengo molto e farò di tutto per farlo accadere”.