Europei

Il Ct prepara la competizione continentale diramando la lista dei giocatori selezionati, tra cui il figlio della leggenda azzurra

© Getty Images Ferdinando De Giorgi ha diramato la lista dei 14 convocati per l'Europeo di volley. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

A spiccare è il giovane Alessandro Bovolenta, figlio di Vigor Bovolenta. Classe 2004 alto 205 centimetri, milita attualmente nella Consar Ravenna e ricopre il ruolo di schiacciatore. Ha esordito con la nazionale maggiore pochi giorni fa nell'amichevole persa contro la Slovenia, subentrando nel terzo set. Era in ballottaggio con Fabrizio Gironi, e il Ct De Giorgi ha commentato la scelta così: "L'ultima scelta che restava da prendere era quella sull'opposto, ho voluto sfruttare il Memorial Wagner per avere le idee più chiare. La scelta è ricaduta su Bovolenta, che ha fatto parte di questo gruppo a inizio stagione per una settimana prima di prender parte agli impegni con la nazionale U21, che mi serviva vedere nuovamente."