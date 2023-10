Volley: Egonu supera Antropova, Novara risponde a Conegliano. Ok Perugia e Trentino in Superlega

volley

Prima stagionale di volley maschile che sorride ai campioni in carica e agli umbri. In Serie A1 femminile Milano batte Scandicci 3-2

© verovolley.com La terza giornata della Serie A1 di volley femminile vede sorridere Novara, vincente 1-3 in casa di Pinerolo. Paola Egonu fa 33 punti ed è decisiva nel successo al tie break di Milano su Scandicci (19 punti per Antropova). Vincono Casalmaggiore, Firenze e Roma. La prima di Superlega vede i campioni di Trentino ottenere due punti contro Cisterna, mentre Perugia fa 3-0 con Catania. Lube ko con Monza, ok Piacenza, Modena e Verona.

SERIE A1 - VOLLEY FEMMINILE

Novara risponde a Conegliano e vince 1-3 in trasferta contro Pinerolo: l’Igor Gorgonzola regola 17-25, 16-25, 28-26, 20-25 la Wash4Green. Akimova è ancora la trascinatrice assoluta a livello realizzativo, con 23 punti. Avvio devastante delle piemontesi, che trovano subito le giuste distanze per fare male alle avversarie e riescono agevolmente ad incidere anche con Buijs (16), Danesi e Bosetti (14). Il terzo set è quello della reazione di Pinerolo, che rimane attaccata alla partita grazie a Ungureanu e Nemeth, ma deve cedere nettamente al quarto a Novara. Trova il successo anche Milano, che porta a casa due punti nella bella sfida contro Scandicci: la sfida Egonu-Antropova viene vinta nettamente da Paola, che chiude con 33 punti contro i 19 di Ekaterina. Termina 27-25, 25-18, 25-27, 22-25, 16-14 una bella sfida tra due potenziali contendenti al titolo, che sorride inizialmente alle meneghine dopo un parziale molto equilibrato. Si allunga il vantaggio nel secondo periodo, con Egonu autentica trascinatrice, ma la risposta della Savino del Bene arriva forte nel set successivo, con la rimonta da 15-9 che porta al 25-27 del 2-1. Zhu ed Antropova completano l’opera, portando il match al tie break, dove Rettke è decisiva.

Sorride finalmente Casalmaggiore, che batte 3-0 Trentino e trova la prima vittoria in A1 della stagione dopo una partita realmente combattuta soltanto nel secondo set. Il risultato di 25-22, 25-22, 25-13 vede Smarzek top scorer con 14 punti, uno in più di Edwards. Tanti errori nei momenti cruciali per la squadra ospite, crollata poi nell’ultimo periodo. 3-0 anche di Firenze ai danni di Bergamo, superato 25-23, 25-22, 25-22, con le lombarde che erano in controllo dell’ultimo set prima di subire la rimonta delle toscane, alla prima vittoria stagionale e che rispondono così dopo la rimonta subita da Pinerolo nella scorsa partita: protagonista Ishikawa con 15 punti. Ritorna al successo anche Roma, che supera per 3-2 Busto Arsizio trascinata da Bici (24 punti) e Plak (23): dopo l’equilibrio dei primi quattro set, contraddistinti dalla rimonta ospite (25-20, 25-21, 20-25, 23-25), Rivero risulta decisiva nel 15-13 del tie break, consegnando i due punti alle romane. Da sottolineare la prestazione di Lualdi (18 punti) decisiva nel tenere attive le speranze di Busto.

SUPERLEGA - VOLLEY MASCHILE

L’Itas Trentino deve lottare fino al tie break per poter aprire la propria stagione con un successo (18-25, 25-15, 28-26, 17-25, 8-15). Lavia (17 punti) e Michieletto (18) risultano decisivi in un sfida aperta in cui Faure si spinge fino a 21 punti, così come Ramon (19) e Peric (18) contribuiscono ad una partita divertente e aperta fino all’ultimo set. Dopo il primo allungo ospite, la reazione del Cisterna Volley porta al ribaltamento della partita, che poi viene ripresa dai campioni con un grande quarto periodo ed un tie break dove anche Kozarmenik risulta decisivo. Perugia rispetta le aspettative ed ottiene il successo con un agevole 3-0 su Catania: è 25-15, 25-18, 25-22 il punteggio, con la formazione di Lorenzetti che ha un calo soltanto nel set finale. Nel primo parziale viene tutto orientato alla perfezione e concluso nella sostanza dai tre ace di Held, nel secondo scorre tutto velocemente e dopo la rimonta catanese fino al 13-13 nel terzo arriva Gualberto a chiudere definitivamente l’incontro.

La Lube Civitanova cade in casa contro la Vero Volley Monza, che vince 0-3. Il 23-25, 21-25, 22-25 è firmato dal top scorer Szwarc (17), Takahashi e Maar (15), che portano la prima vittoria stagionale ai lombardi. Il primo set si apre con un break importante a metà periodo che indirizza l’avvio del match: la risposta marchigiana arriva ma sul finale è più lucida la formazione brianzola. Vero Volley che si porta sullo 0-2 con un secondo parziale simile a quello precedente, in cui però scappa via quando il punteggio è sul 19-20, replicandosi anche per il set che sancisce la fine dell’incontro. Romanò con i suoi 12 punti guida la Gas Sales Energy Piacenza alla vittoria per 3-0 su Padova, regolato 25-21, 25-19, 25-16 al termine di una partita ben condotta dove agli avversari non è bastata la prestazione di un Gardini da 13 punti.

Successo per 3-2 del Modena, che riprende l’Allianz Milano e si prende due punti al tie break. Protagonisti assoluti Sapozhkov, che chiude con 21 punti, e Juantorena (14), che trascinano la loro formazione fin dal 25-19 iniziale. Reagisce la squadra ospite che prima risponde con un 12-25 perentorio e poi si porta avanti con il 21-25 del terzo set, combattuto punto a punto così come il quarto, che per poco non consegna la vittoria a Milano. Modena annulla un match point, la ribalta sul 26-24 e la vince al tie break 15-12. Bene anche Verona, che inizia la stagione nel migliore dei modi grazie alla vittoria ottenuta a Taranto per 3-1, trascinata dai 22 punti di Amin Esmaeilnezhad e i 16 di Mozic. 21-25, 22-25, 28-26, 16-25 il punteggio, ai padroni di casa non bastano i sedici punti di Jendryk.