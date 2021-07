Dal volley al padel: Valentina Diouf vince anche con la racchetta

NON SOLO VOLLEY

La pallavolista italiana ha trionfato in coppia con Diego Del Percio, ex-numero 70 del World Padel Tour

Prosegue la personale preparazione atletica di Valentina Diouf in vista del prossimo campionato di Serie A1 di pallavolo femminile, il cui inizio è stato fissato per il weekend del 9 e 10 ottobre. Tra un allenamento in sala pesi e l’altro, la giocatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia si è dilettata anche in una pratica non comune tra i pallavolisti, ma che sta spopolando in tutto il mondo: il padel. Valentina Diouf alle prese con il padel





























Impegnata nella prima edizione del Torneo di Padel "PRO-AM Porto Kaleo VIP CUP", dove professionisti della specialità hanno giocato in coppia con personaggi dello sport e dello spettacolo, Valentina ha sorprendentemente chiuso al primo posto insieme al suo compagno Diego Del Percio, giocatore del World Padel Tour fino al 2017 e campione della selezione argentina.

"Ho vinto, ma perché ho giocato con il numero 70 al mondo", scherza Valentina Diouf dall'alto dei suoi 202 centimetri d'altezza. "Ho cercato di fare meno danni, anche perché era la sesta volta in vita mia che impugnavo una racchetta. Ho fatto solo tre lezioni con Diego ed è stato molto interessante. È stato un bel modo per fare attività fisica oltre ai pesi. Come mi ha aiutato la pallavolo? Nel muovermi in campo, gestire la difesa e le zone di conflitto con il mio partner".

All'evento tanti personaggi impegnati tra cui il pallavolista Claudio Galli, il comico Davide Paniate e le attrici Giorgia Wurth e Sarah Maestri.

