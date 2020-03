Coronavirus, la pallavolo si ferma: sospesi i campionati di Serie A1 e A2

VOLLEY FEMMINILE

La Lega Pallavolo Serie A Femminile corre ai ripari e sospende i campionati di Serie A1 e A2. Bloccata la giornata di volley a seguito del decreto ministeriale che, tra le altre cose, blocca gli spostamenti in Lombardia e altre 14 province del Nord Italia.

Da capire se la sospensione durerà solo per la giornata di campionato o, nel peggiore dei casi, andrà a colpire tutta la stagione, che già aveva subito modifiche di calendario a causa dei numerosi rinvii delle scorse settimane per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Prima della decisione della Lega, già diverse partite erano state rinviate a data da destinarsi: Chieri aveva manifestato l'intenzione di non partire per Monza, così come Casalmaggiore e Busto Arsizio che avevano deciso di comune accordo di non disputare il match del PalaRadi di Cremona. Anche in Serie A2 San Giovanni in Marignano e Trento avevano optato per il rinvio dell'incontro.

Questo il commento del Presidente di Lega, Mauro Fabris: "Agiamo con senso di responsabilità nei confronti delle atlete e degli staff delle nostre squadre. Dispiace solamente che autorità politiche e sportive che hanno più responsabilità di noi abbiano generato una situazione non chiara che ha causato solo caos e paure. Scrivere, come fa il Governo, che si può disputare gli eventi sportivi a porte chiuse, ma contemporaneamente limitare la mobilità dentro e fuori le cosiddette 'zone rosse', è qualcosa di assolutamente incomprensibile. Se poi il Ministro dello Sport va in TV a dire che chi si ostina a giocare 'non rappresenta più i valori morali', tutto ciò risulta veramente troppo".