Conegliano vince, ma perde Sylla. Colpo UYBA: Scandicci k.o

VOLLEY FEMMINILE

Fatica più del dovuto l'Imoco Volley Conegliano ad archiviare la pratica Bartoccini Fortinfissi Perugia contro i due grandi ex, Serena Ortolani in campo e Davide Mazzanti in panchina. Ma dopo quasi due ore di battaglia, ecco che per le venete è arrivato il successo per 3-1 che allunga a 41 la striscia di partite senza sconfitta. Non mancano tuttavia le note negative per la formazione di Santarelli, che nella rifinitura ha dovuto fare i conti con una lussazione della spalla destra per Miriam Sylla, stella della Nazionale. Nei prossimi giorni i controlli del caso per valutare la gravità del danno. Innocenti / LVF

Torna a vincere la Unet e-work Busto Arsizio e lo fa in maniera eclatante, andando ad espugnare il Pala Rialdoli di Scandicci per 1-3. Le farfalle, sotto di un set, hanno saputo reagire e con pazienza hanno preso le misure alle avversarie, trovato sicurezze, imposto il proprio gioco. Vittoria meritata quella sulla Savino del Bene Scandicci, come dimostra l'andamento di secondo e terzo game, in cui la UYBA ha sempre condotto nel punteggio e che giunge anche a premio dello sforzo finale che ha consentito alle farfalle di recuperare uno svantaggio di 4 punti a metà del quarto e decisivo set.

Le campionesse d'Europa in carica dell'Igor Gorgonzola Novara superano agevolmente (0-3) le leonesse di casa della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Protagoniste del match, purtroppo, le tante assenze da una parte all'altra della rete: Mazzola è alle prese con una vera e propria emergenza centrali, col capitano Veglia ancora positiva al Covid-19 che si aggiunge alle infortunate Berti e Botezat. Non sono molto più fortunate le piemontesi, con Sansonna rimasta ed Hancock tenute precauzionalmente a riposo e Washington appena rientrata in gruppo. La Igor sale così a 46 punti, trovando la dodicesima gioia consecutiva tra campionato e Champions League.

La Reale Mutua Fenera Chieri batte 3-0 la VBC èpiù Casalmaggiore, bissando la vittoria del girone d’andata e centrando la seconda affermazione consecutiva senza cedere set dopo quella a Busto Arsizio. Le biancoblù si impongono in poco più di un’ora con parziali netti, tenendo sempre in mano le redini di una partita il cui esito non è mai sembrato in discussione. Superiori alle ospiti in tutti i fondamentali e autrici di un’eccellente prova collettiva, le chieresi chiudono con un 55% in attacco che è un po’ la sintesi della gara.

La Zanetti Bergamo torna al successo al Pala Agnelli in una sfida fondamentale in ottica salvezza contro la Bosca S.Bernardo Cuneo. Scacciati gli spettri dopo il primo set perso, la Zanetti cambia marcia: Fersino vola in seconda linea, il muro va a punto quattordici volte, la battuta punge la ricezione di Cuneo e Lanier, best scorer, firma 21 punti. La grinta di Loda ed Enright fanno il resto e la vittoria si tinge di rossoblù. Per le cuneesi, che per l'occasione hanno recuperato l'infortunato Ungureanu, è il terzo k.o. consecutivo dopo quelli arrivati contro Novara e Monza.

Saugella, che approfittando del turno di riposo e del rinvio della sfida Firenze-Trento, ha potuto recuperare la sfida con le toscane valevole per la 16ª giornata di campionato. E arriva a dieci il numero di vittorie consecutive in Serie A1 per le ragazze di Gaspari, che fanno vedere un'altra prova da "grande" dopo quelle fatte registrare contro Bergamo, Chieri e Cuneo. Contro Il Bisonte, infatti, è arrivato un perentorio successo per 0-3.

Imoco Volley Conegliano-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (23-25, 25-22, 25-21, 25-15)

- Conegliano: Adams 14, Fahr 13, Egonu 26, Hill 10, De Kruijf 10, Wolosz 8, De Gennaro (L), Caravello. Non entrate: Folie (L), Butigan, Gennari, Gicquel, Omoruyi. All. Santarelli.

- Perugia: Havelkova 13, Aelbrecht 9, Ortolani 13, Carcaces 10, Koolhaas 5, Di Iulio, Cecchetto (L), Angeloni 5, Mlinar, Rumori. Non entrate: Scarabottini. All. Mazzanti.

Savino Del Bene Scandicci-Unet e-work Busto Arsizio 1-3 (27-25, 17-25, 20-25, 23-25)

- Scandicci: Pietrini 16, Lubian 6, Malinov 3, Vasileva 12, Popovic 12, Courtney 6, Merlo (L), Drewniok 9, Bosetti, Samadan, Camera, Carocci. Non entrate: Cecconello (L). All. Barbolini.

- Busto Arsizio: Gray 25, Olivotto 5, Mingardi 16, Gennari 19, Stevanovic 10, Poulter 3, Leonardi (L), Piccinini 1, Escamilla 1. Non entrate: Cucco (L), Herrera Blanco, Bulovic, Bonelli. All. Musso.

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (19-25, 19-25, 16-25)

- Brescia: Cvetnic 1, Hippe 2, Nicoletti 11, Jasper 10, Biganzoli 4, Bechis 2, Parlangeli (L), Angelina 8, Pericati (L), Bridi, Sala. Non entrate: Berti, Botezat. All. Mazzola.

- Novara: Battistoni 3, Bosetti 12, Bonifacio 9, Smarzek 10, Herbots 18, Chirichella 6, Napodano (L), Populini, Zanette. Non entrate: Bartolucci, Washington, Hancock, Daalderop, Tajè (L). All. Lavarini.

Reale Mutua Fenera Chieri-VBC èpiù Casalmaggiore 3-0 (25-19, 25-11, 25-19)

- Chieri: Mazzaro 9, Grobelna 18, Perinelli 9, Zambelli 5, Bosio 2, Villani 17, De Bortoli (L), Laak 2, Alhassan 1. Non entrate: Gibertini (L), Mayer, Meijers, Frantti, Fini. All. Bregoli.

- Casalmaggiore: Stufi 4, Marinho, Bajema 10, Melandri 5, Montibeller 11, Kosareva 5, Sirressi (L), Vanzurova 2, Ciarrocchi 1, Maggipinto, Bonciani. All. Parisi.

Zanetti Bergamo-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-16)

- Bergamo: Loda 12, Moretto 1, Lanier 21, Enright 9, Mio Bertolo 10, Valentin, Fersino (L), Dumancic 9, Prandi 6, Faraone. Non entrate: Marcon, Faucette Johnson. All. Turino.

- Cuneo: Zakchaiou 8, Bici 11, Giovannini 11, Candi 13, Signorile 1, Ungureanu 10, Zannoni (L), Stijepic 2, Turco, Fava. Non entrate: Gay, Battistino. All. Pistola.

Il Bisonte Firenze-Saugella Monza 0-3 (17-25, 17-25, 20-25)

- Firenze: Guerra, Kone 2, Nwakalor 12, Lazic 4, Alberti 8, Cambi 3, Venturi (L), Enweonwu 9, Panetoni. Non entrate: Hashimoto, Ogoms, Van Gestel (L), Acciarri, Lapini. All. Mencarelli.

- Monza: Meijners 9, Danesi 11, Van Hecke 13, Orthmann 6, Heyrman 13, Orro 5, Parrocchiale (L), Davyskiba 1, Begic, Squarcini. Non entrate: Obossa, Negretti (L), Carraro. All. Gaspari.

RISULTATI E CLASSIFICA