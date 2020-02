Cicolari: "Temo la frattura del perone. Ero piena di energia"

A1 FEMMINILE

Greta Cicolari si sfoga con una lettera dopo il tremendo debutto in maglia Caserta. L’ex beacher si è accasciata a terra sul 19-7 per Monza dopo essere atterrata male da un salto. Lei stessa racconta la situazione facendo riferimento a uno scatto che immortale il momento chiave: “È il salto massimale, che mi ha visto ricadere non in perfetto equilibrio facendomi male al ginocchio".

"Temo una frattura del perone e sono in ansia per gli accertamenti perché vorrei tanto giocare, e credetemi quando vi dico che amo le sfide impossibili. Volevo lottare per la salvezza di una società che mi ha proposto una bella sfida”. Cicolari porta avanti il suo ragionamento, ribadendo tutte le buone intenzioni dietro il suo ritorno al volley indoor: “Ero contenta di rivedere amiche come Serena Ortolani o Francy Piccinini e che rientravo con il pieno di energia positiva e lontano dalle squalifiche".

Italy Photo Press Neanche il tempo di esultare per il debutto con Caserta che Greta Cicolari ha dovuto fermarsi per un grave infortunio alla gamba destra. Ma le pagine più importanti della sua carriera sono state scritte sulla sabbia: due campionati italiani, un oro europeo nel 2011 e i Giochi del Mediterraneo del 2013.





Il pensiero finale va a chi l'ha sostenuta: "Ringrazio gli sportivi e gli appassionati che hanno visto oltre e che hanno capito questo mio ritorno in silenzio, ringrazio chi sa quanto vorrei poter giocare (anche infortunata) e tutti quelli che mi hanno scritto per darmi conforto”.