Tacchinardi: "Un rigore come quello di David Del Piero non l'avrebbe mai calciato"

A Pressing Alessio Tacchinardi parla del rigore calciato da Jonathan David in Juve-Lecce e parato da Falcone: “Ho giocato con Del Piero, non ha mai tirato un rigore del genere. Si può sbagliare, ma in questo modo non puoi. David non è all’altezza di giocare nella Juventus. Oltre a non essere di livello, si è dimostrato presuntuoso. Dopo un solo gol in campionato, con la Juve che ha fatto la partita più bella della stagione, non puoi permetterti di calciare con una presunzione del genere”.