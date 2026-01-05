Logo SportMediaset

juventus

Tacchinardi: "Un rigore come quello di David Del Piero non l'avrebbe mai calciato"

Per l'ex centrocampista bianconero il canadese è stato presuntuoso.

05 Gen 2026 - 08:38
A Pressing Alessio Tacchinardi parla del rigore calciato da Jonathan David in Juve-Lecce e parato da Falcone: “Ho giocato con Del Piero, non ha mai tirato un rigore del genere. Si può sbagliare, ma in questo modo non puoi. David non è all’altezza di giocare nella Juventus. Oltre a non essere di livello, si è dimostrato presuntuoso. Dopo un solo gol in campionato, con la Juve che ha fatto la partita più bella della stagione, non puoi permetterti di calciare con una presunzione del genere”.

tacchinardi
jonathan david
rigore
juve-lecce

