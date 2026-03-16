Trevisani: "Tutti criticano Leao... ma Pulisic? Il rendimento è drammatico"

Mentre tutti i fari sono puntati su Leao, c'è chi mette invece in evidenza il periodo negativo di un altro attaccante del Milan: l'americano non segna più e continua a deludere. All'Olimpico, poi, ha colpito anche il suo atteggiamento nei confronti dello stesso portoghese: per due volte, pur avendo lo spazio per un passaggio filtrante, Pulisic ha infatti preferito altre soluzioni, scatenando il disappunto del campagno di squadra.