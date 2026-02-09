Trevisani: "La Juve può fare un grande risultato anche arrivando 7ª: ecco perché"

Riccardo Trevisani a Pressing parla della Juventus dopo il 2-2 con la Lazio: "Con Spalletti ora ha una media di quasi due punti a partita, a oggi arriverebbe a 76 punti a fine campionato. Negli ultimi anni ne ha fatti 70-71-72... se la Juve fa 76 partendo ad handicap, col cambio allenatore è un grande risultato, anche se arriva settima". Lo studio si ribella, Sandro Sabatini in testa: "Non contano i punti, ma la posizione in classifica". Trevisani: "Se fai 76 punti e arrivi quinto sei meno forte che se ne fai 70 e arrivi quarto? Che meriti hai se le altre vanno piano? I tuoi punti dipendono da te, i punti delle altre non puoi controllarli". Chiude la questione il direttore Alberto Brandi: "Generalmente io mi ricordo la posizione finale delle squadre, non i loro punti totali...".