Trevisani: "Juve, il rinnovo di Spalletti è stato un capolavoro"
Il giornalista reputa eccezionale la mossa di prolungare il contratto dell'allenatore bianconero ancor prima di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions.
A Pressing si parla del rinnovo di Spalletti con la Juventus. Trevisani: “Abbiamo fatto la critica alla dirigenza, il rinnovo è un capolavoro. Ha dato uno sprint in più”. Sabatini: “I rinnovi danno fiducia. La Juventus se continua con questa tendenza può arrivare seconda. I rinnovi danno autostima e convinzione, si è visto con McKennie e Locatelli”