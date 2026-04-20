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Trevisani: "Juve, il rinnovo di Spalletti è stato un capolavoro"

Il giornalista reputa eccezionale la mossa di prolungare il contratto dell'allenatore bianconero ancor prima di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions.

20 Apr 2026 - 08:58
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A Pressing si parla del rinnovo di Spalletti con la Juventus. Trevisani: “Abbiamo fatto la critica alla dirigenza, il rinnovo è un capolavoro. Ha dato uno sprint in più”. Sabatini: “I rinnovi danno fiducia. La Juventus se continua con questa tendenza può arrivare seconda. I rinnovi danno autostima e convinzione, si è visto con McKennie e Locatelli”

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