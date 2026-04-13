manovre rossonere

Pazzini: "Il Milan non vede l'ora di vendere Leao"

Secondo l'ex attaccante, la società rossonera spera di ricevere in estate un'offerta per il portoghese: riuscirà a cederlo?

13 Apr 2026 - 08:14
02:45 
videovideo

A Pressing si parla di Rafael Leao. Pellegatti: "Non mi risulta ci siano offerte per Leao al momento. Bisogna poi vedere se resta Allegri e come giocherà: ancora col 3-5-2? A quel punto Leao forse direbbe: me ne vado". Giampaolo Pazzini: “Ero fiducioso sull’annata di Leao con Allegri. Se deve arrivargli un’offerta non arrivano neanche in fondo a leggerla. Lo darebbero via per evidenti motivi”. Ranocchia: "Hai provato a costruirgli addosso una squadra ma non ce la fa".

milan
leao
mercato
pressing
pazzini

Ultimi video

01:09
Chivu, gioia e frecciata ad Allegri e Conte: "Obiettivo Champions, come i miei colleghi…"

Chivu, gioia e frecciata ad Allegri e Conte: "Obiettivo Champions, come i miei colleghi…"

02:45
Pazzini: "Il Milan non vede l'ora di vendere Leao"

Leao sul mercato, Pazzini: "Il Milan non vede l'ora di venderlo"

01:24
Trevisani vs Sabatini diventa... Pioli vs Allegri: lo scontro

"Pioli aveva un gioco, Allegri no": e Sabatini esplode contro Trevisani

01:48
La moviola di Parma-Napoli: tocco di braccio di Buongiorno, era rigore?

Cesari: "Il braccio di Buongiorno non era da rigore per un motivo ben preciso"

02:53
La moviola di Como-Inter: il rigore su Nico Paz era inesistente?

Cesari: "Rigore Como errore grave. Secondo me al Var non hanno fatto una cosa"

02:38
Trevisani: "Juve fortunata? Per andare in "parità" con la sfiga, serve molto di più"

Trevisani: "Juve fortunata? Per andare in "parità" con la sfiga, serve molto di più"

02:05
Mauro: "La cosa più bella di Spalletti è stata... la sostituzione di Yildiz"

Mauro: "La cosa più bella di Spalletti è stata... la sostituzione di Yildiz"

01:18
Mauro: "Alla proprietà del Milan non interessa vincere!"

Mauro: "Alla proprietà del Milan non interessa vincere!"

01:04:12
Domenica 12 aprile

Domenica 12 aprile

01:58
Sabatini: "Perché il Milan vende i suoi migliori e deve vincere lo scudetto?"

Sabatini: "Perché il Milan vende i suoi migliori e deve vincere lo scudetto?"

03:00
Biasin: "Chivu ha ragione: Inter obbligata a vincere, e le altre?"

Biasin: "Chivu ha ragione: Inter obbligata a vincere, e le altre?"

01:33
Sabatini: "Chivu fa cambi coraggiosi, senza guardare in faccia nessuno. Altro che Inzaghi..."

Sabatini: "Chivu fa cambi coraggiosi, senza guardare in faccia nessuno. Altro che Inzaghi..."

01:20
Mauro bacchetta Fabregas: "Al Como mancano i fondamentali, non sa difendere"

Mauro bacchetta Fabregas: "Al Como mancano i fondamentali, non sa difendere"

00:39
Ranocchia: "Thuram si è caricato l'Inter sulle spalle"

Ranocchia: "Thuram si è caricato l'Inter sulle spalle"

02:18
Pazzini: "Ecco qual è il grande merito di Chivu"

Pazzini: "Ecco qual è il grande merito di Chivu"

01:46
Mauro: "Trevisani, non capisci niente! E lo scudetto dell'Inter è merito anche di Luis Henrique"

Mauro: "Trevisani, non capisci niente! E lo scudetto dell'Inter è merito anche di Luis Henrique"

01:06
Trevisani: "L'Inter sta vincendo lo scudetto senza portiere!"

Trevisani: "L'Inter sta vincendo lo scudetto senza portiere!"

00:54
Sabatini: "Dumfries? Io l'avevo detto che Cancelo non serviva a nulla..."

Sabatini: "Dumfries? Io l'avevo detto che Cancelo non serviva a nulla..."

01:08
Mauro: "Thuram ha fatto un gol alla... Lupin"

Mauro: "Thuram ha fatto un gol alla... Lupin"

01:29
Biasin: "Inter, i 9 punti di vantaggio sono pure pochi"

Biasin: "Inter, i 9 punti di vantaggio sono pure pochi"

02:22
Pellegatti: "Bisogna chiedere scusa ad Allegri!"

Pellegatti: "Milan, che mercato... Bisogna chiedere scusa ad Allegri!"

02:03
Trevisani e Biasin contro Sabatini: "Ti manca la memoria!"

Duello Inter-Napoli, Trevisani e Biasin contro Sabatini: "Ti manca la memoria!"

01:08
Trevisani: "Ero a Montecarlo, vi svelo cos'ho capito di Sinner"

Trevisani: "Ero a Montecarlo, vi svelo cos'ho capito di Sinner"

01:11
Pellegatti: "Ecco qual è il segreto di Sinner"

Pellegatti: "Ecco qual è il segreto di Sinner"

01:02
Fabregas: "Orgoglioso e fiero dei miei. Inter, Scudetto meritato"

Fabregas: "Orgoglioso e fiero dei miei. Inter, Scudetto meritato"

01:09
Chivu, gioia e frecciata ad Allegri e Conte: "Obiettivo Champions, come i miei colleghi…"

Chivu, gioia e frecciata ad Allegri e Conte: "Obiettivo Champions, come i miei colleghi…"

I più visti di Pressing

Juve, perché Spalletti non rinnova?

Juve, perché Spalletti non rinnova?

La moviola di Como-Inter: il rigore su Nico Paz era inesistente?

Cesari: "Rigore Como errore grave. Secondo me al Var non hanno fatto una cosa"

Trevisani: "Juve fortunata? Per andare in "parità" con la sfiga, serve molto di più"

Trevisani: "Juve fortunata? Per andare in "parità" con la sfiga, serve molto di più"

Biasin: "Chivu ha ragione: Inter obbligata a vincere, e le altre?"

Biasin: "Chivu ha ragione: Inter obbligata a vincere, e le altre?"

Panucci: "Le ultime volte che l'Inter è stata padrona del suo destino... ha buttato lo scudetto"

Panucci: "Le ultime volte che l'Inter è stata padrona del suo destino... ha buttato lo scudetto"

Trevisani: "La Juve farà un grande mercato"

Trevisani: "La Juve farà un grande mercato"