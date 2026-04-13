Pazzini: "Il Milan non vede l'ora di vendere Leao"

A Pressing si parla di Rafael Leao. Pellegatti: "Non mi risulta ci siano offerte per Leao al momento. Bisogna poi vedere se resta Allegri e come giocherà: ancora col 3-5-2? A quel punto Leao forse direbbe: me ne vado". Giampaolo Pazzini: “Ero fiducioso sull’annata di Leao con Allegri. Se deve arrivargli un’offerta non arrivano neanche in fondo a leggerla. Lo darebbero via per evidenti motivi”. Ranocchia: "Hai provato a costruirgli addosso una squadra ma non ce la fa".