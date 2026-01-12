Le"pagelle"di Piantanida: McTominay genio della finanza, Lautaro-Hojlund quanta differenza c'è?

HOJLUND 5,5

Tra Turi, Casamassima e Valenzano nei dintorni di Bari oggi si è avvertito un boato con bagliore, un rumore fortissimo. Qualcuno dice un meteorite, qualcuno ha visto un fascio di luce, qualcuno ha detto che è stata la partita del danese, comunque non si è capito bene cosa fosse e come fosse