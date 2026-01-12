Logo SportMediaset

I VOTI

Le"pagelle"di Piantanida: McTominay genio della finanza, Lautaro-Hojlund quanta differenza c'è?

Zielinski fa tutto, Juan Jesus "picchia" e Calhanoglu cancella la storia

12 Gen 2026 - 00:13
 

LAUTARO MARTINEZ 5
Questa la dovete leggere piano, pronti? Due gol nelle ultime 28 partite in campionato contro Napoli, Juventus e Milan. Veloci adesso con le vostre considerazioni, vai.

HOJLUND 5,5
Tra Turi, Casamassima e Valenzano nei dintorni di Bari oggi si è avvertito un boato con bagliore, un rumore fortissimo. Qualcuno dice un meteorite, qualcuno ha visto un fascio di luce, qualcuno ha detto che è stata la partita del danese, comunque non si è capito bene cosa fosse e come fosse

CALHANOGLU 7
Vi dirò, vi dirò, vi dirò che segnare un rigore così, aperto al massimo per evitare che quel satanasso specialista di Milinkovic-Savic potesse arrivarci, nella porta in cui se l’è fatto parare da Maignan nel derby e in cui ha preso il palo proprio con il Napoli nella passata stagione, vi dirò, vi dirò che cancella quello che avevo da dire sulla sua partita, poca roba eh.

JUAN JESUS 6,5
Per i tifosi dell’Inter è il peggiore, per i tifosi del Napoli è il migliore, perfetto. Così ho chiesto aiuto all’intelligenza artificiale e mi ha risposto “sei tu che dai voti, fai quello che vuoi”. Quindi faccio che se un difensore picchia troppo non va bene, però se viene picchiato sarebbe peggio.

ZIELINSKI 7
Se il 6 febbraio alla cerimonia inaugurale delle olimpiadi di Milano Cortina a San Siro avessero bisogno di un ballerino, di un coreografo, di un trapezista, di uno che canti con Bocelli e Laura Pausini in questo momento il ragazzo fa tutto, tutto, tutto, tutto. L’ho detto tutto?

MCTOMINAY 8,5
La sua società “Scott McTominay Ltd” nata nel 2017 è un vero asset con investimenti in: broadcasting, immobili, rappresentanza media per un patrimonio totale di quasi 5,9 milioni di sterline. Pronto? Ci siete? Siete ancora lì? Ragazzi mi state ascoltando? Mi sa che non c’è niente che possa togliere l’attenzione dalla sua partita, nemmeno McFratm genietto della finanza.

pagelle piantanida
20.a giornata
inter-napoli

