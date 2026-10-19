Juventus, Spalletti: "La squadra mi segue? Fino a ieri lo pensavo… Devo fare analisi su di me"

Tutti i dubbi di Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Lazio si evidenziano nella conferenza stampa post-match, che tra l'altro ha seguito dalla tribuna poiché era squalificato: "Sono preoccupato perché devo farmi delle domande su come ho gestito la squadra sino a ora, se si arriva al punto in cui invece di migliorare si peggiora è chiaro che devo rivedere delle cose e fare delle analisi approfondite, soprattutto su di me".