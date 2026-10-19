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Juventus, Spalletti: "La squadra mi segue? Fino a ieri lo pensavo… Devo fare analisi su di me"

La Juventus crolla in casa e nella testa del suo allenatore crescono i dubbi.

19 Ott 2026 - 00:31
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Tutti i dubbi di Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Lazio si evidenziano nella conferenza stampa post-match, che tra l'altro ha seguito dalla tribuna poiché era squalificato: "Sono preoccupato perché devo farmi delle domande su come ho gestito la squadra sino a ora, se si arriva al punto in cui invece di migliorare si peggiora è chiaro che devo rivedere delle cose e fare delle analisi approfondite, soprattutto su di me".

Poi al tecnico della Juventus viene chiesto se la squadra lo segua ancora: "Fino a ieri pensavo di poter dire sì, poi oggi non lo so. Coi giocatori ho un buon rapporto, voglio condividere sempre, sono fatto così".

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