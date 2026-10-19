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I tifosi Juve rivogliono Conte | Tacchinardi: "Solo lui può", Trevisani: "Verrebbe di corsa"

Dopo il ko con la Lazio aumenta la frangia di tifosi bianconeri che vorrebbero il ritorno di Conte in panchina

19 Ott 2026 - 00:40
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La sconfitta interna contro la Lazio apre la contestazione dei tifosi della Juventus, che hanno fischiato la squadra a fine partita. Nel vortice delle critiche finisce pure Luciano Spalletti, sul quale da tempo aleggia l'ombra di Antonio Conte. Il tecnico salentino è l'opzione numero uno leggendo i commenti dei tifosi bianconeri sui social, anche per via delle sue recenti parole: "Vorrei uno di quei club che hanno perso di vista la propria storia".

Nello studio di Pressing ne ha parlato anche Alessio Tacchinardi, ex compagno di Conte alla Juve: "Non so se accetterebbe, magari gli mando un messaggio... solo lui può dare la svolta mentale a questa squadra". E Riccardo Trevisani azzarda: "Verrebbe di corsa! Anche con questa squadra? Ma lui si farebbe fare mercato...". Chiude Massimo Zampini: "Non so per i cambi in corsa e per guardare al passato ma Conte sarebbe l'ultima spiaggia, se proprio si deve cambiare andrei su di lui".

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