I tifosi Juve rivogliono Conte | Tacchinardi: "Solo lui può", Trevisani: "Verrebbe di corsa"

Nello studio di Pressing ne ha parlato anche Alessio Tacchinardi, ex compagno di Conte alla Juve: "Non so se accetterebbe, magari gli mando un messaggio... solo lui può dare la svolta mentale a questa squadra". E Riccardo Trevisani azzarda: "Verrebbe di corsa! Anche con questa squadra? Ma lui si farebbe fare mercato...". Chiude Massimo Zampini: "Non so per i cambi in corsa e per guardare al passato ma Conte sarebbe l'ultima spiaggia, se proprio si deve cambiare andrei su di lui".