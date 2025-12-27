Logo SportMediaset

Yamal da record su Youtube: dopo 4 giorni riceve 2 premi

In 4 giorni Lamine Yamal ha postato solo un video, ma ha già oltre 1 milione di iscritti al canale e ha superato 7,5 milioni di visualizzazioni. Intanto, YouTube ha deciso di premiarlo per i numeri raggiunti.

27 Dic 2025 - 12:00
