Yamal da record su Youtube: dopo 4 giorni riceve 2 premi
In 4 giorni Lamine Yamal ha postato solo un video, ma ha già oltre 1 milione di iscritti al canale e ha superato 7,5 milioni di visualizzazioni. Intanto, YouTube ha deciso di premiarlo per i numeri raggiunti.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.