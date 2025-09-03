Logo SportMediaset
Vuelta: proteste pro-Pal interrompono la tappa

Manifestanti che protestano contro il genocidio a Gaza, e contro la partecipazione della Israel-Premier Tech alla corsa, bloccano la Vuelta. L'undicesima tappa, con arrivo previsto a Bilbao, è stata sospesa a pochi km dal traguardo

03 Set 2025 - 18:25
