Donnarumma ufficiale al Manchester City: ci guadagna anche il Milan

Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City, l'annuncio è arrivato direttamente dai social del club inglese. Una trattativa nata dopo la scelta, da parte di Luis Enrique, di puntare su Chevalier col PSG che ha detto al capitano della Nazionale di trovarsi una nuova squadra. Una volta ceduto Ederson al Fenerbahce, i Citizens hanno affondato per Gigio, richiesta diretta di Guardiola.