Donnarumma ufficiale al Manchester City: ci guadagna anche il Milan

Donnarumma è il quarto italiano (primo portiere) a giocare nel Manchester City
© IPA
© IPA
L'annuncio sui social dei Citizens per l'arrivo del capitano della Nazionale. E ci guadagna anche il Milan
Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City, l'annuncio è arrivato direttamente dai social del club inglese. Una trattativa nata dopo la scelta, da parte di Luis Enrique, di puntare su Chevalier col PSG che ha detto al capitano della Nazionale di trovarsi una nuova squadra. Una volta ceduto Ederson al Fenerbahce, i Citizens hanno affondato per Gigio, richiesta diretta di Guardiola.
Un affare da circa 27 milioni di euro e nel quale entra pure... il Milan. Infatti Donnarumma, che ha svolto le giovanili in rossonero, porterà nelle casse della sua ex squadra circa un milione di euro grazie al contributo di solidarietà che premia le società che formano il calciatore tra i 12 e 23 anni di età.
© IPA
© IPA
Commenti (0)