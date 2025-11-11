Logo SportMediaset

francia

Kanté anti-star: arriva in Nazionale in tuta e prende gli applausi del web

N'Golo Kanté"si presenta al ritiro della Francia in tuta, in contrasto con i look ricercati dei"compagni

11 Nov 2025 - 10:48
01:03 

Nel mondo del calcio, fatto di lusso e outfit costosi, N’Golo Kanté continua a rappresentare un'eccezione che scalda il cuore dei tifosi. Il centrocampista francese, simbolo di umiltà e discrezione, si è presentato al ritiro della Nazionale con la sua inconfondibile semplicità: una tuta sportiva e un sorriso sincero. L'immagine, condivisa sui canali ufficiali della nazionale francese su X, è diventata subito virale. Il contrasto tra la modestia di Kanté e gli abiti firmati dei suoi compagni lo ha consacrato nuovamente come icona di autenticità. "L’unico calciatore che non ha bisogno di apparire per essere grande", hanno scritto gli utenti.

La coerenza: dalla Mini Cooper agli investimenti sociali

 Non è la prima volta che il Campione del Mondo 2018, oggi all’Al Ittihad nel campionato saudita, viene celebrato per la sua normalità (famosa la sua Mini Cooper ai tempi del Chelsea). Kanté ha spiegato in passato che i suoi milioni hanno uno scopo preciso: “Sono andato in Arabia Saudita perché ho promesso alla mia gente che avrei cambiato loro la vita. Oggi guadagno milioni... ma il mio miglior investimento è aiutare la mia gente, nel luogo dove sono nato. Ho promesso loro che avrei cambiato la loro vita e lo farò. Quest'anno ho promesso di costruire scuole, ospedali, stadi e un bacino idrico per la mia gente che soffre molto".

