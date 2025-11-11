Kanté anti-star: arriva in Nazionale in tuta e prende gli applausi del web

Non è la prima volta che il Campione del Mondo 2018, oggi all’Al Ittihad nel campionato saudita, viene celebrato per la sua normalità (famosa la sua Mini Cooper ai tempi del Chelsea). Kanté ha spiegato in passato che i suoi milioni hanno uno scopo preciso: “Sono andato in Arabia Saudita perché ho promesso alla mia gente che avrei cambiato loro la vita. Oggi guadagno milioni... ma il mio miglior investimento è aiutare la mia gente, nel luogo dove sono nato. Ho promesso loro che avrei cambiato la loro vita e lo farò. Quest'anno ho promesso di costruire scuole, ospedali, stadi e un bacino idrico per la mia gente che soffre molto".