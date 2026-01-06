Rune in campo 4 mesi dopo la rottura del tendine d'Achille
Il tennista danese continua a postare sui social i video degli esercizi in campo per completare la riabilitazione in seguito al grave infortunio in cui è incappato lo scorso mese di ottobre a Stoccolma
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.