Il tifoso che non si taglia i capelli "chiede aiuto"

Da ottobre 2024 ha smesso di tagliarsi i capelli con una promessa: "Andrò dal barbiere solo quando il Manchester United vincerà 5 partite di fila". Risultato? Frank Iliett si ritrova oggi con una chioma ingestibile (servono tre persone per pettinarlo nei video che spopolano sui social, dove ha raggiunto 787.000 follower) e una squadra che continua a deluderlo.