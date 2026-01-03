Logo SportMediaset

Il tifoso che non si taglia i capelli "chiede aiuto"

Frank Iliett non taglia i capelli da ottobre 2024: aspetta 5 vittorie consecutive dello United. E ora ha bisogno di tre parrucchieri...

03 Gen 2026 - 14:46
01:01 

Da ottobre 2024 ha smesso di tagliarsi i capelli con una promessa: "Andrò dal barbiere solo quando il Manchester United vincerà 5 partite di fila". Risultato? Frank Iliett si ritrova oggi con una chioma ingestibile (servono tre persone per pettinarlo nei video che spopolano sui social, dove ha raggiunto 787.000 follower) e una squadra che continua a deluderlo.

L'ultima beffa è arrivata contro il fanalino di coda Wolverhampton: dopo la vittoria col Newcastle, l'1-1 con i Wolves ha spezzato il sogno proprio quando il calendario sembrava facile. 

