Parata di star alla "Bombonera": da Dua Lipa a Johnny Depp
"Jack Sparrow" ha assistito insieme al presidente del Boca Juniors Juan Roman Riquelme alla partita degli Xeneizes alla "Bombonera". La scorsa settimana Dua Lipa ha visto il Superclasico con il River Plate dai palchi dell'iconico stadio
