Parata di star alla "Bombonera": da Dua Lipa a Johnny Depp

"Jack Sparrow" ha assistito insieme al presidente del Boca Juniors Juan Roman Riquelme alla partita degli Xeneizes alla "Bombonera". La scorsa settimana Dua Lipa ha visto il Superclasico con il River Plate dai palchi dell'iconico stadio

17 Nov 2025 - 22:14
Il 'Siiiuuuu' ritorna al Bernabeu

Lazio, nuova aquila ma l'ex falconiere non ci sta: "È Olimpia"

Norvegia al Mondiale: Haaland & Co. accolti da eroi a Oslo

Parata di star alla "Bombonera": da Dua Lipa a Johnny Depp

Il Fair Play al Mondiale U17 continua

La punizione che confonde tutti

Quando il karma ti punisce

Magie in Portogallo

Il 'Siiiuuuu' ritorna al Bernabeu

