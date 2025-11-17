Atp Finals, Sinner in campo con Snoopy: il cane di Laila conquista tutti

La vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino 2025 ha sancito non solo il suo dominio in campo, ma ha anche presentato al mondo la nuova mascotte social del suo team: Snoopy, il cagnolino della fidanzata Laila Hasanovic. La modella danese, che ha tifato per Jannik in ogni gara dal box dell'Inalpi Arena (con tanto di doppio anello di diamanti al dito, simbolo della loro promessa d'amore), è scesa sul campo da gioco subito dopo la premiazione.