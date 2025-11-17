Logo SportMediaset

Atp Finals, Sinner in campo con Snoopy: il cane di Laila conquista tutti

Foto di rito dopo aver vinto le Finals per Sinner e il suo team, ma questa volta c'è un ospite speciale

17 Nov 2025 - 11:36
00:38 

La vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino 2025 ha sancito non solo il suo dominio in campo, ma ha anche presentato al mondo la nuova mascotte social del suo team: Snoopy, il cagnolino della fidanzata Laila Hasanovic. La modella danese, che ha tifato per Jannik in ogni gara dal box dell'Inalpi Arena (con tanto di doppio anello di diamanti al dito, simbolo della loro promessa d'amore), è scesa sul campo da gioco subito dopo la premiazione.

Snoopy: il cane di Laila Hasanovic ruba la scena alle Atp Finals con Sinner

