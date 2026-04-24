Onana (quasi) come Motta: para 3 rigori di fila e manda il Trabzonspor in semifinale
L'ex Inter fa come l'eroe della Lazio e manda la sua squadra in semifinale di Coppa di Turchia"
André Onana diventa l'eroe della serata per il suo Trabzonspor: l'ex Inter para tre rigori consecutivi nella serie finale contro il Samsunspor e permette ai suoi di raggiungere la semifinale della Coppa di Turchia.
Il 30enne camerunese prova così a riscattarsi dopo l'addio al Manchester United, in una stagione che vede il Trabzonspor al terzo posto in classifica alle spalle di Galatasaray e Fenerbahce a quattro gare dalla fine della Super Lig. In Coppa, semifinale in programma il 13 maggio contro il Genclerbirligi.