Ecuador, perla di Estupinan: gol da centrocampo contro il Guatemala

Il commissario tecnico Sebastián Beccacece ha inizialmente tenuto a riposo il terzino sinistro del Milan, inserendolo soltanto al 77' minuto al posto di Yaimar Medina sul punteggio di 2-0. Appena entrato, il ventottenne ha sfruttato un rinvio errato del portiere avversario Hagen, segnando con un perfetto pallonetto mancino dalla lunghissima distanza che si è insaccato nella porta sguarnita.