verso i mondiali

Ecuador, perla di Estupinan: gol da centrocampo contro il Guatemala

Ma che gol ha fatto il terzino del Milan?!?

08 Giu 2026 - 12:08
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Pervis Estupinan è stato il grande protagonista dell'ultimo test amichevole dell'Ecuador prima del debutto ai Mondiali, bagnando il suo ingresso in campo con una rete d'autore nella vittoria contro il Guatemala al Columbus Crew Stadium in Ohio.

Il commissario tecnico Sebastián Beccacece ha inizialmente tenuto a riposo il terzino sinistro del Milan, inserendolo soltanto al 77' minuto al posto di Yaimar Medina sul punteggio di 2-0. Appena entrato, il ventottenne ha sfruttato un rinvio errato del portiere avversario Hagen, segnando con un perfetto pallonetto mancino dalla lunghissima distanza che si è insaccato nella porta sguarnita. 

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