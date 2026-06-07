Grande paura per Eriksen: nuovo malore e collassa in campo

Paura per Christian Eriksen: malore durante Danimarca Ucraina. Attimi di paura al minuto 64 dell'amichevole tra Danimarca e Ucraina. Christian Eriksen è collassato in campo ed è stato portato via in ambulanza. La partita è stata sospesa. Si attendono comunicazioni ufficiali sulle cause del malore e le condizioni del giocatore che il 12 giugno 2021 durante Danimarca-Finlandia ha avuto un arresto cardiaco provocato da una grave aritmia. In seguito a Eriksen è stato impiantato un defibrillat...

07 Giu 2026 - 20:50
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