Mistero Mondiali, a Seattle spunta la bandiera italiana

Una bandiera dell'Italia e la scritta 'Benvenuti'. Niente di strano, un semplice cartello di saluto, se non fosse che il tricolore è comparso a Seattle tra le altre bandiere delle Nazionali che parteciperanno ai Mondiali. Ed ecco, allora, che quel cartello diventa un indizio e, chissà, una speranza di vedere in campo anche gli Azzurri; intanto, come riporta Agipronews, gli esperti delle quote rilanciano a 5,00 l'ipotesi di un ripescaggio che, a questo punto, comincia ad assumere contorni concreti, considerando che si giocava a 50,00 solo poche settimane fa. D'altronde, Seattle non è una città qualunque, dato che ospiterà due partite del Gruppo G tra cui una dell'Iran, la Nazionale la cui partecipazione rimane in bilico. In questo scenario si inseriscono anche le parole di Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali di Donald Trump, che lunedì, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, aveva confermato di aver chiesto al presidente della Fifa Gianni Infantino "di una possibilità di un ripescaggio dell'Italia", sbilanciandosi dicendo che c'è "più del 50% di possibilità" di vedere gli Azzurri ai Mondiali. Una serie di indizi che cominciano a costituire una prova: l'ipotesi di ripescaggio non è più così remota.