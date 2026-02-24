il gesto

Turchia, calciatori salvano un gabbiano colpito dal pallone e poi perdono la partita

Un gabbiano viene colpito dalla rimessa del portiere... ed è subito corsa contro il tempo per salvarlo: grande cuore!

24 Feb 2026 - 11:09
01:24 
videovideo

La partita di calcio turco, livello dilettanti, tra Istanbul Yurdum e Mevlanakapi Guzelhisar più che per il risultato verrà ricordata per un gesto d'amore verso un gabbiano.

Quando il portiere dei padroni di casa, rinviando il pallone, ha colpito l'animale che volava sopra il campo, Gani Catan (sempre dell'Istanbul Yurdum) si è precipitato sul volatile, crollato a terra, per fargli il massaggio cardiaco. In seguito il gabbiano, che si è completamente ripreso, è stato dato al medico sociale della squadra che poi l'ha portato dal veterinario.

Purtroppo per l'Istanbul Yurdum alla fine è arrivata una sconfitta ai calci di rigore ma che Catan ha preso con filosofia: "Era più importante salvare una vita".

gabbiano
turchia
pallonata

Virali

00:10
Stella Rossa-Partizan: tribuna in fiamme

Stella Rossa-Partizan: tribuna in fiamme

01:24
Gesto da applausi!

Gesto da applausi!

01:24

Turchia, calciatori salvano un gabbiano colpito dal pallone (e poi perdono la partita)

00:12
Cosmi è arrivato a Salerno

Cosmi è arrivato a Salerno

00:12
Ma ci sono due Baldanzi in questo video?

Ma ci sono due Baldanzi in questo video?

00:14
Ecco cosa vuol dire farsi un selfie con Messi

Ecco cosa vuol dire farsi un selfie con Messi

01:03
Arnautovic, promessa mantenuta con Mihajlovic

Arnautovic, promessa mantenuta con Mihajlovic

00:42
Caos Messico: calciatrici in fuga

Caos Messico: calciatrici in fuga

00:10
Stella Rossa-Partizan: tribuna in fiamme

Stella Rossa-Partizan: tribuna in fiamme

I più visti

Sinner e Alcaraz a pesca

Sinner e Alcaraz a pesca

Baby Osimhen come papà

Baby Osimhen come papà

Atletico Madrid... in bianco

Atletico Madrid... in bianco

Ma che gol ha fatto il portiere?

Ma che gol ha fatto il portiere?

Joan Garcia, ma che fai?

Joan Garcia, ma che fai?

Cosmi è arrivato a Salerno

Cosmi è arrivato a Salerno