Leclerc e Alexandra su Ferrari da marito e moglie

Il pilota della Scuderia di Maranello e la compagna hanno detto sì: dopo l'evento il giro sulla Testa Rossa

28 Feb 2026 - 15:18
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo. L'annuncio della coppia risale allo scorso 2 novembre, oggi nel Principato di Monaco la cerimonia privata tra il pilota della Ferrari e la modella francese. Un evento blindato che però è stato parzialmente spoilerato da un video divenuto subito virale sui social: si vedono Leclerc e Alexandra (con in braccio il bouquet) vestiti da cerimonia su una splendida Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 (che può valere fino a 30 milioni di euro).

"Mr. & Mrs. Leclerc": il pilota della Ferrari si sposa con Alexandra

