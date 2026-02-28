Leclerc e Alexandra su Ferrari da marito e moglie

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo. L'annuncio della coppia risale allo scorso 2 novembre, oggi nel Principato di Monaco la cerimonia privata tra il pilota della Ferrari e la modella francese. Un evento blindato che però è stato parzialmente spoilerato da un video divenuto subito virale sui social: si vedono Leclerc e Alexandra (con in braccio il bouquet) vestiti da cerimonia su una splendida Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 (che può valere fino a 30 milioni di euro).