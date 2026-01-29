La Lazio e il video col pinguino

Continua la protesta dei tifosi laziali, che diserteranno lo stadio in occasione della sfida con il Genoa. Sui social della Lazio, sfruttando un trend del momento, il video di un pinguino che va allo stadio nonostante il freddo. Il tifo organizzato risponde per le rime: "Domani saremo un branco di pinguini che si prenderà il freddo e probabilmente l'acqua a Ponte Milvio, staremo tutti insieme e faremo capire che la Lazio non è dove sta il presidente ma è dove sono i laziali"

29 Gen 2026 - 16:25
