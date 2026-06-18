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L'omaggio della Francia a Éric Roy: morto a 58 anni il tecnico che ha portato il Brest in Champions

Un momento di raccoglimento della nazionale francese per rendere omaggio all'allenatore recentemente scomparso: "Amava il calcio in modo assoluto"

18 Giu 2026 - 10:35
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Lutto nel calcio francese. È morto all'età di 58 anni Eric Roy, attuale allenatore del Brest ed ex calciatore di Lione, Marsiglia e Nizza. Al Brest era diventato una bandiera: arrivato nel 2023, aveva addirittura condotto il club fino in Champions con tanto di qualificazione ai play-off dopo la prima fase. Lo ha annunciato la sua famiglia con una nota: "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Éric Roy - si legge -. Negli ultimi tre anni e mezzo, papà ha lottato contro un cancro al pancreas. In tutto questo tempo, ha continuato a vivere con una forza che ancora ci stupisce, sostenuto dall'amore della sua famiglia, dal calcio, dal suo lavoro e dalla passione che non lo ha mai abbandonato. Amava il calcio in modo assoluto. Il periodo trascorso allo Stade Brestois è stato uno dei più belli della sua vita".

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