Neymar e il "saluto" mancato

La storica rivalità tra Neymar e Thiago Mendes si è riaccesa domenica allo stadio São Januário, dove il centrocampista del Vasco da Gama ha platealmente ignorato la stella del Santos rifiutandosi di stringergli la mano durante il saluto pre-partita.
Il gelido episodio, immortalato dalle telecamere e diventato immediatamente virale tra i tifosi locali - che per l'occasione hanno distribuito spensierate maschere raffiguranti Neymar in lacrime -, ha scatenato immediate reazioni social, a partire dall'emoji afflitta pubblicata dal profilo ufficiale del fuoriclasse fino agli attacchi del suo entourage, con l'amico Jota Amancio che ha tirato in ballo un celebre pensiero di Ronaldinho sulle personalità dei calciatori.
L'astio tra i due brasiliani affonda le radici nel precedente del 2020 in Ligue 1, quando un tackle di Mendes con la maglia del Lione costò a Neymar un grave infortunio alla caviglia, scatenando all'epoca la rabbia social del papà di Neymar contro i falli violenti tollerati in campo.
Le ostilità si sono rinnovate quest'anno, culminando in un recente scontro fisico nel tunnel degli spogliatoi e nelle dichiarazioni al vetriolo del numero dieci del Santos: "Lui vuole fare il duro, è sempre così. Con tutto il rispetto, è un idiota".