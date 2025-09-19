Haaland: prima gol al Napoli, poi il bagno nella vasca ghiacciata
Il norvegese del Manchester City alle 22.16 ha fatto il gol che ha sbloccato la partita con il Napoli e alle 0.36 ha pubblicato sui social un video mentre si immergeva nella vasca con l'acqua ghiacciata
