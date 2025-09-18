Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Due "bianconeri" a seguire Ajax-Inter: Agnelli e Bonucci avvistati in tribuna

Avvistati ad Amsterdam i due ex juventini nella serata di Champions League dei nerazzurri

18 Set 2025 - 10:44
00:14 

Alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam per Ajax-Inter c'erano anche due spettatori speciali: Leonardo Bonucci e Andrea Agnelli. Presenze che hanno destato interrogativi tra i curiosi: come mai i due ex Juve erano sugli spalti a seguire l'esordio europeo dei nerazzurri? L'ex difensore oggi è assistente di Gattuso in nazionale e dunque è facile immaginare che fosse ad Amsterdam per seguire gli azzurri dell'Inter. Su Agnelli invece rimane un punto interrogativo. L'ipotesi più probabile è che l'ex numero uno bianconero si trovasse in città e abbia semplicemente deciso di assistere alla partita in compagnia di un amico come Leo. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:22
Kean "canta" in un videogioco

Kean "canta" in un videogioco

00:14
Agnelli e Bonucci insieme per Ajax-Inter

Due "bianconeri" a seguire Ajax-Inter: Agnelli e Bonucci avvistati in tribuna

00:32
Buffon versione bomber

Buffon versione bomber

00:41
Messi-Jordi Alba: l'intesa non è mai sparita

Messi-Jordi Alba: l'intesa non è mai sparita

00:16
Theo show in Arabia

Theo show in Arabia

00:32
Finale di Champions o partita a ping pong? Nessuna differenza per Gavi

Finale di Champions o partita a ping pong? Nessuna differenza per Gavi

00:32
Del Piero: che assist nel match delle leggende

Del Piero: che assist nel match delle leggende

00:26
Fa il gol dell'ex e non esulta ma…

Fa il gol dell'ex e non esulta ma…

00:31
Cruzeiro i tifosi cantano una… Ninna nanna

Cruzeiro i tifosi cantano una… Ninna nanna

00:34
Nicki: "Ti presento il mio fratellino"

Nicki: "Ti presento il mio fratellino"

00:22
Kean "canta" in un videogioco

Kean "canta" in un videogioco

I più visti

Umtiti annuncia il ritiro dal calcio a 31 anni: "Mai stato amato come a Lecce"

Alcaraz is back

Alcaraz is back

Theo show in Arabia

Theo show in Arabia

Gigio, "che inglese bro"!

Gigio, "che inglese bro"!

Lamine Yamal, prima doppietta della stagione: è già show!

Lamine Yamal, prima doppietta della stagione: è già show!

Buffon versione bomber

Buffon versione bomber