Due "bianconeri" a seguire Ajax-Inter: Agnelli e Bonucci avvistati in tribuna

Alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam per Ajax-Inter c'erano anche due spettatori speciali: Leonardo Bonucci e Andrea Agnelli. Presenze che hanno destato interrogativi tra i curiosi: come mai i due ex Juve erano sugli spalti a seguire l'esordio europeo dei nerazzurri? L'ex difensore oggi è assistente di Gattuso in nazionale e dunque è facile immaginare che fosse ad Amsterdam per seguire gli azzurri dell'Inter. Su Agnelli invece rimane un punto interrogativo. L'ipotesi più probabile è che l'ex numero uno bianconero si trovasse in città e abbia semplicemente deciso di assistere alla partita in compagnia di un amico come Leo.