Zortea esclusivo: "Bologna speciale e sogno la Nazionale"

Dal rossoblu al rossoblu: uno dei trasferimenti più interessanti dell'ultima estate di calciomercato è stato quello di Nadir Zortea (6 gol e 2 assist la scorsa stagione) dal Cagliari al Bologna, dove si è già conquistato la titolarità nelle ultime due giornate di campionato. Il terzino destro degli emiliani ha raccontato in esclusiva a SportMediaset l'inizio della sua nuova avventura.