Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
BOLOGNA

Zortea esclusivo: "Bologna speciale e sogno la Nazionale"

L'ex difensore del Cagliari, ora al Bologna, Nadir Zortea, si racconta in esclusiva a SportMediaset con la nostra Marialuisa Jacobelli

19 Set 2025 - 11:13
04:14 

Dal rossoblu al rossoblu: uno dei trasferimenti più interessanti dell'ultima estate di calciomercato è stato quello di Nadir Zortea (6 gol e 2 assist la scorsa stagione) dal Cagliari al Bologna, dove si è già conquistato la titolarità nelle ultime due giornate di campionato. Il terzino destro degli emiliani ha raccontato in esclusiva a SportMediaset l'inizio della sua nuova avventura. 

Come è stato il primo assaggio di Bologna?

"Le sensazioni sono molto positive: mi piacciono la città, lo stadio e le strutture, quando giochi al Dall'Ara con la maglia del Bologna c'è sempre una grande atmosfera. L'ambiente nello spogliatoio è tranquillo, ci si diverte molto, conoscevo già alcuni ragazzi perciò mi sono integrato facilmente".

Somiglianze con Cagliari?

"Sono entrambe due piazze molto calde. Il Cagliari, per la Sardegna, è una nazionale, così come il Bologna lo è per i Bolognesi: senti tutta la passione dei tifosi".

Hai avuto contatti con altre squadre oltre al Bologna?

"Qualcosa c'è stato, ma nessuna società si è spinta concretamente fino in fondo. Il Bologna mi ha fatto sentire subito fiducia e abbiamo chiuso la trattativa in fretta".

Con Vincenzo Italiano puoi crescere ancora come giocatore

"Sicuramente, è un allenatore di livello e la squadra è già forte, in questo contesto posso migliorare tantissimo. Giocherò da terzino puro e non più da esterno a quattro, ma per le mie caratteristiche fisiche può essere un vantaggio".

Nel tuo stesso ruolo c'è uno dei giocatori più amati dai tifosi rossoblu

"Sì, Lorenzo De Silvestri, che mi sta dando una grande mano ad ambientarmi. Figure come la sua sono importantissime perché ti aiutano a entrare subito in confidenza con il nuovo ambiente, ma sono utili anche a farti capire più in fretta cosa chiede l'allenatore".

La nazionale è un tuo obiettivo?

"Assolutamente sì. La sognavo già l'anno scorso ma non sono riuscito a raggiungerla, quest'anno spero di poter salire anche quel gradino".

Una promessa ai tifosi del Bologna

"La promessa è di sudare sempre la maglia e di cercare di portare il Bologna il più avanti possibile in tutte le competizioni".

bologna
nadir zortea
serie a
europa league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:14
Agnelli e Bonucci insieme per Ajax-Inter

Due "bianconeri" a seguire Ajax-Inter: Agnelli e Bonucci avvistati in tribuna

00:38
Perde la madre prima di giocare: la reazione commovente

Perde la madre prima di giocare: la reazione commovente

04:14
Zortea esclusivo: "Bologna speciale e sogno la Nazionale"

Zortea esclusivo: "Bologna speciale e sogno la Nazionale"

00:56
Mou carica il Benfica: dirige il primo allenamento

Mou carica il Benfica: dirige il primo allenamento

00:33
Un milione di follower per il Lille: Giroud & Co. scatenati!

Un milione di follower per il Lille: Giroud & Co. scatenati!

00:50
Giocatore espulso lancia la maglia al pubblico poi il colpo di scena...

Giocatore espulso lancia la maglia al pubblico poi il colpo di scena...

00:28
Il tifoso a Theo: "Se vinci un orologio, se perdi devi ridarmi la sciarpa"

Il tifoso a Theo: "Se vinci un orologio, se perdi devi ridarmi la sciarpa"

01:13
"Simeone è un codardo"

"Simeone è un codardo, il suo assistente mi ha sputato"

00:50
Lo strano rigore parato da Lloris

Lo strano rigore parato da Lloris

00:24

L'aria condizionata dell'aereo non funziona: i giocatori del Monaco in mutande

00:14
Agnelli e Bonucci insieme per Ajax-Inter

Due "bianconeri" a seguire Ajax-Inter: Agnelli e Bonucci avvistati in tribuna

I più visti

Agnelli e Bonucci insieme per Ajax-Inter

Due "bianconeri" a seguire Ajax-Inter: Agnelli e Bonucci avvistati in tribuna

L'aria condizionata dell'aereo non funziona: i giocatori del Monaco in mutande

Theo show in Arabia

Theo show in Arabia

"Simeone è un codardo"

"Simeone è un codardo, il suo assistente mi ha sputato"

Buffon versione bomber

Buffon versione bomber

Del Piero: che assist nel match delle leggende

Del Piero: che assist nel match delle leggende