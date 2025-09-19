Zortea esclusivo: "Bologna speciale e sogno la Nazionale"

L'ex difensore del Cagliari, ora al Bologna, Nadir Zortea, si racconta in esclusiva a SportMediaset con la nostra Marialuisa Jacobelli
Dal rossoblu al rossoblu: uno dei trasferimenti più interessanti dell'ultima estate di calciomercato è stato quello di Nadir Zortea (6 gol e 2 assist la scorsa stagione) dal Cagliari al Bologna, dove si è già conquistato la titolarità nelle ultime due giornate di campionato. Il terzino destro degli emiliani ha raccontato in esclusiva a SportMediaset l'inizio della sua nuova avventura.
Come è stato il primo assaggio di Bologna?
"Le sensazioni sono molto positive: mi piacciono la città, lo stadio e le strutture, quando giochi al Dall'Ara con la maglia del Bologna c'è sempre una grande atmosfera. L'ambiente nello spogliatoio è tranquillo, ci si diverte molto, conoscevo già alcuni ragazzi perciò mi sono integrato facilmente".
Somiglianze con Cagliari?
"Sono entrambe due piazze molto calde. Il Cagliari, per la Sardegna, è una nazionale, così come il Bologna lo è per i Bolognesi: senti tutta la passione dei tifosi".
Hai avuto contatti con altre squadre oltre al Bologna?
"Qualcosa c'è stato, ma nessuna società si è spinta concretamente fino in fondo. Il Bologna mi ha fatto sentire subito fiducia e abbiamo chiuso la trattativa in fretta".
Con Vincenzo Italiano puoi crescere ancora come giocatore
"Sicuramente, è un allenatore di livello e la squadra è già forte, in questo contesto posso migliorare tantissimo. Giocherò da terzino puro e non più da esterno a quattro, ma per le mie caratteristiche fisiche può essere un vantaggio".
Nel tuo stesso ruolo c'è uno dei giocatori più amati dai tifosi rossoblu
"Sì, Lorenzo De Silvestri, che mi sta dando una grande mano ad ambientarmi. Figure come la sua sono importantissime perché ti aiutano a entrare subito in confidenza con il nuovo ambiente, ma sono utili anche a farti capire più in fretta cosa chiede l'allenatore".
La nazionale è un tuo obiettivo?
"Assolutamente sì. La sognavo già l'anno scorso ma non sono riuscito a raggiungerla, quest'anno spero di poter salire anche quel gradino".
Una promessa ai tifosi del Bologna
"La promessa è di sudare sempre la maglia e di cercare di portare il Bologna il più avanti possibile in tutte le competizioni".
