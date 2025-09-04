Logo SportMediaset
BRASILE

Ancelotti, che confusione! Un mix di tre lingue per parlare di Neymar

Momento tutto da ridere per il tecnico italiano in conferenza stampa: il video è diventato virale

04 Set 2025 - 15:04
Un mix di tre lingue per spiegare la mancata convocazione di Neymar in nazionale. È quanto successo a Carlo Ancelotti, ct del Brasile, che ha precisato come l'assenza dell'attaccante del Santos è motivata da una scelta puramente tecnica. "In Nazionale c'è molta concorrenza. La nostra decisione si basa su ciò che il giocatore sta facendo, su ciò che ha fatto e anche sui problemi fisici avuti in passato", ha detto Ancelotti, precisando che il valore tecnico di Neymar "non è in discussione". L'ultima presenza del numero 10 in maglia verdeoro risale a ottobre 2023, quando si infortunò contro l'Uruguay. Il Brasile, che ha già ottenuto la qualificazione al Mondiale del prossimo anno, chiuderà le eliminatorie sudamericane il 4 e il 9 settembre contro Cile e Bolivia, per poi disputare amichevoli a ottobre con Corea del Sud e Giappone.

