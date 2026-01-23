Leggende e mattoncini: svelata la Coppa del Mondo LEGO con Materazzi e Cafu

Cinque campioni del mondo per un trofeo speciale: Roberto Carlos, Cafu, Casillas, Khedira e Materazzi sono i testimonial d'eccezione del nuovo set LEGO che riproduce fedelmente la Coppa del Mondo FIFA. In un video appena rilasciato, le leggende hanno rivissuto i loro trionfi ammirando la replica in mattoncini, scherzando su chi dovesse portarla a casa. "Vincere il trofeo reale è come toccare il paradiso, ma questo set è un sogno che si avvera per i bambini di tutto il mondo", hanno commentato gli ex calciatori. Il set, che celebra la partnership per i Mondiali 2026, è già disponibile per il pre-ordine e sarà ufficialmente in vendita dal 1° marzo 2026.