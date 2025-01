Pulisic: "Differenze con Fonseca? Lo spirito è un po’ cambiato”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League: "Abbiamo fatto bene in Champions e ora bbiamo una grande opportunità: dobbiamo passare il turno. Non so il perché dei nostri up and down, dobbiamo focalizzarci su ogni partita e speriamo di fare bene anche in campionato. Cosa è cambiato con Conceiçao? Lo spirito è cambiato un po', abbiamo questa mentalità che la partita non è mai finita ma è difficile vedere le differenze perché non abbiamo tanto tempo".