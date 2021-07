Noisefeed Injuries: Gianluca Galliani entra nel Consiglio di Amministrazione 

BIG DATA

La preziosa piattaforma per il calcio professionistico può così contare sulla competenza dell'imprenditore milanese

Noisefeed S.r.l. annuncia di aver siglato un accordo secondo il quale Gianluca Galliani entra nel capitale sociale e nel CDA per sviluppare il business sul mercato nazionale e internazionale. Continua senza soste la crescita di Noisefeed Injuries che da oggi potrà contare sulle competenze e le capacità di un professionista come l’imprenditore milanese, Gianluca Galliani, che entra a far parte della famiglia della startup chiavarese fondata dall’imprenditore Nicolò Cavallo.

La piattaforma di Big Data, punto di riferimento nel calcio professionistico, contiene il più grande database tematico di tutti gli infortuni dei calciatori professionisti, utile a supportare le scelte in chiave mercato e aiuto allo sviluppo della carriera dell’atleta grazie allo studio dell’integrità fisica e alla conoscenza del suo storico infortuni. Rivolta ai proprietari dei club, direttori sportivi, dipartimenti di scouting, staff medici e atletici, federazioni, istituzioni ed agenzie di intermediazione per ottimizzare i criteri di analisi, valutazione e scelta. Con sede a Chiavari, presso l’incubatore Wylab della famiglia Gozzi, l’azienda da lavoro a più di 22 persone e annovera tra i propri clienti importanti club e federazioni in Italia, Europa e America.

Nicolò Cavallo, Presidente e Amministratore Delegato di Noisefeed commenta: “Da sempre abbiamo lavorato per creare un prodotto unico e affidabile per supportare gli investimenti dei nostri clienti. La condivisione degli stessi valori ci porta oggi ad unirci per disegnare il nostro futuro con Gianluca che vanta una storia di successi imprenditoriali – sostiene Nicolò Cavallo – siamo certi che con il suo inserimento nell’attività aziendale supporterà la crescita e lo sviluppo del prodotto su tutti i mercati, aiutandoci a consolidare il business. Questo passaggio – conclude Cavallo – consentirà di investire in alcuni aspetti, per quanto mi riguarda fondamentali: in primis nel potenziamento tecnologico del prodotto Injuries, successivamente investiremo in risorse qualificate per supportare lo sviluppo commerciale sui mercati esteri”.