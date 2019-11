"Jumanji: il Videogioco" vi intrappolerà nella giungla oscura

LA RECENSIONE

di

ALBERTO GASPARRI

Basta dire Jumanji per aprire la porta dei ricordi. Il film magistralmente interpretato da Robin Williams ha fatto proseliti e conquistato tutti coloro che lo hanno visto. Il suo nome è diventato sinonimo di avventura e non poteva non sbarcare anche nel mondo dei videogiochi. Con Jumanji: il Videogioco, però, non si rivive la storia originale di Alan Parrish, ma quella del capitolo successivo intitolato "Benvenuti nella giungla" del 2017. In questo caso i protagonisti sono quattro studenti liceali che si ritrovano catapultati in un misterioso videogioco con le sembianze dei propri avatar adulti e l'obiettivo di sopravvivere in alcuni dei posti più inospitali della terra.

Sviluppato da Outright Games e Funsolve, insieme a Bandai Namco e Sony Pictures, Jumanji: il Videogioco è un titolo d'azione e avventura 3D che vede i giocatori vestire i panni dei protagonisti del secondo Jumanji: il Dott. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Mouse” Finbar e il Professor Shelly Oberon. Grazie alle indicazioni della guida Nigel, la cui voce è stata affidata all'attore neozelandese Rhys Darby, protagonista del prossimo sequel cinematografico Jumanji: The Next Level in uscita a dicembre, dovranno farsi strada combattendo tra orde di predoni mortali e creature pericolose ed esotiche.

Il gioco è disponibile per PS4, Xbox One, PC Digital e Nintendo Switch e noi abbiamo avuto modo di provarlo sulla console ibrida di Kyoto. Dopo una breve fase di addestramento, in cui potrete verificare le caratteristiche di ognuno dei personaggi e capire le meccaniche del gioco, inizierete l'avventura vera e propria. Il primo passo prevede la scelta del vostro eroe/eroina preferito, ciascuno con abilità specifiche, con cui affrontare la sfida insieme agli altri tre colleghi di sventura. Che potranno essere gestiti dalla CPU oppure da dei compagni in carne ed ossa visto che si può giocare anche con schermo condiviso in locale.

La modalità online per ora è disponibile solo per Xbox One e PC, mentre lo sarà a breve per PS4. Non è dato sapere, invece, se verrà integrata prossimamente anche su Switch. Un peccato perché è proprio la condivisione dell'avventura uno dei plus di questo Jumanji: il Videogioco. Nei loro panni dovrete trovare i preziosi gioielli di Jumanji, affrontando nemici letali per salvare il mondo e scoprire un modo per tornare a casa. Il vostro compito sarà quello di raccogliere le parti mancanti del tabellone di Jumanji, evitando le trappole sparse qua e là e affrontando guerrieri locali tra i vicoli tortuosi della città.

L'ambientazione si dimostra abbastanza varia, ma il livello del dettaglio è tendente al basico e la grafica non spicca certo per qualità. Nel complesso, però, tutto è ben definito e chiaro e rende coinvolgente avventurarsi nelle varie località. Magari la fisica dei personaggi potrebbe essere migliore (la resa dello scavalcare ostacoli o dello scivolare rasoterra è rivedibile) e anche gli oggetti da raccogliere fanno tornare indietro nel tempo, ma questo non inficia troppo il divertimento.

Peccato, come detto, per la mancanza dell'online, anche perché lo splitscreen con quattro giocatori, se da un lato minimizza i limiti grafici e tecnici, dall'altra complica un po' il procedere nella storia. Il gioco è comunque godibile, non troppo impegnativo e alla fine vi farà trascorrere qualche piacevole ora girovagando nella giungla inospitale.