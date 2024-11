Dialoghi sul talento: Andre Agassi e Steffi Graf parlano agli studenti di Cuneo

L'appuntamento è per giovedì 7 novembre alle 9.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo: due leggende del tennis mondiale come Andre Agassi (in collegamento da remoto) e Steffi Graf incontreranno il pubblico, la maggior parte studenti delle scuole della provincia, nell'ambito dei 'Dialoghi sul talento', organizzato dalla Fondazione CRC. A presentare l'evento sarà il nostro Alberto Brandi, che dialogherà con i due ex campioni.