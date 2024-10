Bimbo Tu e Macron: un incontro all'insegna della creatività e dell'inclusione

I ragazzi hanno poi partecipato a un workshop durante il quale hanno messo in campo la loro creatività, disegnando la propria maglia ideale e una livrea speciale del pullmino di Bologna For Community. Infine, il gruppo ha raggiunto la Sala dei Sogni, in cui sono esposte le divise dei principali club di diversi sport. Poi il gruppo ha incontrato e ascoltato le testimonianze di Emanuele Lambertini (atleta paralimpico di scherma che ha partecipato anche alle ultime Paralimpiadi di Parigi), Alice Leccioli (e il suo esoscheletro “Felicità”) e Omar Bortolacelli (atleta con disabilità motoria che nel 2021, anche lui grazie a un esoscheletro, ha percorso il Portico di San Luca, per poi nel 2022 completare la maratona di Berlino in handbike). Lambertini, Leccioli e Bortolacelli hanno condiviso le loro esperienze di ritorno allo sport e raccontato come, nonostante i gravi incidenti, abbiano trovato nello sport la forza per riprendere in mano la propria vita.