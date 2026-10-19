TENNIS

Ranking Atp: Sinner numero 1 almeno fino a novembre

L'altoatesino al vertice da 95 settimane, anche se dovrà lasciare lo scettro a Zverev. Cobolli è 6°

19 Ott 2026 - 10:17
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Jannik Sinner resterà numero 1 del tennis almeno fino all'1 novembre, raggiungendo le 95 settimane, non consecutive, in vetta. La sconfitta di Alexander Zverev in semifinale a Shanghai potrebbe rimandare ancora il momento del suo sorpasso, comunque certo: l'azzurro, fermo da luglio per i problemi al ginocchio e atteso al rientro solo nel 2027, ha 10.950 punti in classifica, ma ne perde 500 lunedì prossimo, per la vittoria a Vienna dell'anno scorso, e 1000 il 2 novembre, per il titolo vinto nel Masters 1000 di Parigi nel 2025.

Zverev dovrà raggiungere almeno la semifinale in Austria per essere sicuro di scavalcarlo il prossimo 2 novembre. Flavio Cobolli, in piena corsa per le Atp Finals, eguaglia il best ranking, alla posizione numero 6. Si migliora Federico Cinà (n. 135, +12). Novak Djokovic fuori dai primi dieci e ora 12°, stretto tra i due finalisti a Shanghai: lo sconfitto Rafa Jodar (n. 11) e Alejandro Davidovich Fokina (n. 13, +13).

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