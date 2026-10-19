Ranking Atp: Sinner numero 1 almeno fino a novembre

Jannik Sinner resterà numero 1 del tennis almeno fino all'1 novembre, raggiungendo le 95 settimane, non consecutive, in vetta. La sconfitta di Alexander Zverev in semifinale a Shanghai potrebbe rimandare ancora il momento del suo sorpasso, comunque certo: l'azzurro, fermo da luglio per i problemi al ginocchio e atteso al rientro solo nel 2027, ha 10.950 punti in classifica, ma ne perde 500 lunedì prossimo, per la vittoria a Vienna dell'anno scorso, e 1000 il 2 novembre, per il titolo vinto nel Masters 1000 di Parigi nel 2025.