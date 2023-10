Recensione Xiaomi Vacuum S10: il base gamma completo

smart home

Aspira e lava, e col sensore LDS riesce a evitare meglio gli ostacoli. Al giusto prezzo, anche per chi vuole provare un robot aspirapolvere per la prima volta

© mi.com Il mondo dei robot aspirapolvere inizia ad avere qualche anno sulle spalle, il che è una buona notizia per i consumatori, soprattutto gli indecisi: la tecnologia non è più acerba, e la concorrenza tende quantomeno a calmierare i prezzi se non spingerli in basso, soprattutto nei base di gamma. È il caso di Xiaomi Robot Vacuum S10, modello che aspira e lava da poco lanciato sul mercato e che si può già trovare a prezzi molto interessanti (sotto i 300 euro) diventando quindi una seria alternativa per le persone che non hanno mai provato un oggetto del genere o non hanno esigenze particolari.

Dotazione standard nella scatola: il serbatoio che raccoglie la polvere e dove mettere l'acqua, con la spazzola laterale per arrivare negli angoli, il panno (lavabile, visto che ce ne è uno in confezione) da applicare per pulire i pavimenti, l'accessorio a cui attaccarlo, il caricabatterie e ovviamente la base di ricarica a cui il robot torna autonomamente quando serve. Non mancano le brevi istruzioni, anche se ormai tutto si fa tramite l'app, in questo caso Xiaomi Home, che in pochi passi configura il robot a cui servirà ovviamente essere agganciato a una rete wi-fi: a quel punto potrete comandarlo dal telefono, anche se siete fuori casa, comunque sul robot non mancano due tasti fisici che sono sempre comodi. Presenti le mappe multi-piano, ci sono anche i comandi vocali e sono supportati gli aggiornamenti firmware, da segnalare solo una non ottimale intuitività nel muoversi tra le opzioni, soprattutto a pulizia iniziata.

Il robot, bianco e di forma circolare, ha un diametro di 35 centimetri e un'altezza di 9,45 centimetri, giusto per regolarvi sugli spazi sotto i quali potrà andare. La mini-torretta che sporge in altezza dalla scocca chiaramente limita le possibilità in tal senso ma è anche un gran aiuto per la mobilità del robot in casa, visto che è lì che si nascondono i principali sensori con cui mappa la casa e riesce a muoversi con discreta disinvoltura. In effetti Xiaomi Robot Vacuum S10 è gentile con le pareti, spesso si ferma a un millimetro da esse evitando di rovinarle (c'è comunque una protezione in gomma sul frontale) e più in generale riesce a pulire senza incastrarsi e quindi costringerci a intervenire manualmente: non ha un sensore per i tappeti quindi in linea teorica potrebbe anche aspirarli, comunque dalla app si può scegliere in quali aree, o porzioni di aree, il robot non deve andare.

Buona la potenza di aspirazione da 4.000 Pa e buona anche la rumorosità che solo in modalità 'Turbo' inizia a essere importante. Con modalità 'Silenzioso' e 'Standard' si viaggia bene con la normale polvere di tutti i giorni, con 'Alta potenza' e, appunto, 'Turbo', si riescono a raccogliere pezzetti più grossi, magari resti di cibo o pezzetti di pane. Quando serve si può poi procedere col lavaggio, affidato a un panno dalle dimensioni generose, che va inumidito e poi preleva dal serbatoio dell'acqua il liquido per alimentarsi. Peccato solo per la posizione, che è posteriore, proprio dal lato dove poi il robot si parcheggia per ricaricarsi: una volta finita la pulizia, va quindi tolto prima che Vacuum S10 vada in ricarica se no diventa scomodo. Xiaomi consiglia di non aggiungere nel serbatoio detergenti o altro, vero che il lavaggio è pensato per una pulizia soft quotidiana ma inumidendo il panno con un detergente non saponoso, o magari mettendone poco sul pavimento, si avranno risultati anche migliori.

L'autonomia promessa è di 130' senza ricarica, che non siamo riusciti a verificare per intero visto che l'abbiamo provato in un appartamento di 90mq abbondanti alla fine dei quali - circa 50' - è rimasto un residuo di due tacche di batteria. In sostanza un buon risultato a fronte di una velocità non irresistibile, forse per il movimento a Y che comunque assicura un'ottima precisione, e che conferma l'assoluto equilibrio di questo Xiaomi Robot Vacuum S10: buona pulizia a buon prezzo.