Xiaomi 12T, la recensione: il flagship killer con camera da 108 megapixel

Hardware di tutto rispetto, un sensore convincente e autonomia che non tradisce mai: vediamo in profondità il fratellino di Xiaomi 12T Pro

© ufficio-stampa Xiaomi, assieme al nuovo top di gamma 12T Pro, ha presentato anche il suo fratellino 12T che scende - non troppo - di specifiche ma anche di prezzo, diventando un rivale pericoloso nella fascia dei telefoni che aspirano alla fatidica etichetta di 'best buy'. Uno smartphone che convince praticamente in ogni scenario, puntando ad accontentare una grande fetta di pubblico dal punto di vista di fotocamera, esperienza di uso quotidiano e autonomia.

GIRA BENE - Il MediaTek Dimensity 8100-Ultra fa girare bene lo smartphone, accompagnato da 8GB di ram e 256GB di memoria interna (c'è anche la versione da 128). Per il resto la dotazione prevede dual-sim 5G, audio stereo, Wi-Fi 6, bluetooth 5.3 e il sempre utile - per quanto dimenticato da praticamente tutti gli altri produttori - puntatore a infrarossi, per controllare per esempio televisori o condizionatori. La vibrazione ha una coda un po' lunghetta ma sono veramente finezze, questione di abitudine. Capitolo MIUI 13: basata su Android 12 con patch ancora di settembre, si rivela la solita infinita risorsa di opzioni e personalizzazioni. Qualche piccolo sporadico bug e un'impostazione grafica ormai (fin troppo) consolidata non rovinano l'esperienza, tutto funziona bene, non è un mostro di velocità ma ha una fluidità adeguata a carichi di lavoro anche estenuanti o giochi "esosi".

DISPLAY AL TOP - Ci troviamo di fronte a un pannello AMOLED da 6,67" con 120HZ di refresh rate che garantisce leggibilità e corposità dei colori in ogni situazione. Picco di luminosità adeguata (900 nit), il sensore automatico funziona bene, così come quello di prossimità visto che è fisico ed evita problemi noti in passato. Affidabile il sensore di impronte integrato, solo meno preciso quando lo si usa - più per indicazione che per reale utilità medica, diciamolo - per misurare il battito cardiaco. Presente, e ben personalizzabile, l'always on display. Il vetro è Gorilla Glass 5 con frame stranamente in plastica, niente alluminio anche se il peso sfonda i 200 grammi. Per proteggere il telefono, utile la cover in silicone trasparente in confezione.

MEGAPIXEL PER TUTTI - Chiaramente la fotocamera principale da 108 megapixel è quella che più ruba la scena, anche se non è da sottovalutare la grandangolare da 8MP. Ma andiamo con ordine: la maggior parte degli scatti non ha problemi in condizione di luce buona, l'obiettivo principale cattura diversi dettagli soprattutto nella zona centrale lasciando ai margini qualche sporcatura che, tuttavia, non si vede nel sensore secondario. Se quindi spesso ci si affida ai 108MP, in casi di scenari ricchi di dettagli non è strano trovarsi a usare l'ultrawide. I discorsi, come prevedibile, cascano un po' di più nelle foto notturne nonostante il software cerchi di sopperire. Meno convincente la macro, non fosse altro per la retrocessione da 5MP agli attuali 2 rispetto all'anno scorso. Riassumendo: affidabile per le foto, abbraccia bene o male ogni casistica. Stesso discorso per la camera selfie, che restituisce buona definizione dei visi sacrificando forse un po' di naturalità nei colori. I video, a parte qualche passaggio un po' troppo brusco tra le camere, soddisfano soprattutto in 1080P (c'è il 4K ma a 30fps), sorprendenti anche in notturna dove esposizione e contrasto sono buoni.

CHE BATTERIA! - La carta d'identità parla chiaro: i 5.000mAh uniti ai 120W del caricatore (incluso in confezione) fanno arrivare a sera sereni, con un residuo rassicurante del 20% anche in giornate piene. Il Mediatek garantisce una buona esperienza e soprattutto scalda poco, senza strani picchi di consumo - che siano in 4G/5G o WiFi. Se poi avrete una giornata più stressante del solito, basta sfruttare la ricarica rapida che garantisce uno 0-100% in una ventina di minuti! Purtroppo manca la ricarica wireless.

PREZZO A FUOCO - I 599/649 (a seconda della memoria interna) euro chiesti da Xiaomi per questo 12T sono calibrati tra caratteristiche tecniche e prezzi di questo fine 2022, influenzati da tutte le variabili che sappiamo. Beato chi se l'è accaparrato al prezzo di lancio a 499 (praticamente un best buy!) ma anche adesso è addirittura più a fuoco di un pur più prestante 12T Pro (da 849 euro).