Usain Bolt alle prese con basket e golf? Merito dell'ultimo spot Allianz

Usain Bolt è nuovamente protagonista d’eccezione della nuova campagna di Allianz Direct, la Compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz. Nella nuova campagna europea, che inaugura la comunicazione del 2022 della Compagnia, l’atleta più veloce del mondo sottolinea la convenienza e la semplicità dell’offerta assicurativa di Allianz Direct. Lo spot della durata di 15” è stato realizzato in due versioni nelle quali Bolt si destreggia con la sua consueta ironia, in discipline sportive per lui inusuali, come il golf e il basket.

